Decathlon Gutscheine & Rabatte

Wenn Sie als Versandart Click & Collect auswählen, entstehen Ihnen keine Versandkosten. Die Ware liegt dann in der ausgewählten Decathlon-Filiale für Sie zur Abholung bereit. Für ausgewählte Artikel und Filialen ist auch der Click & Collect Service innerhalb einer Stunde verfügbar, auch hier ist der Versand gratis. Wenn Sie sich für den Versand an Ihre Wunschadresse entscheiden, fallen 3,99 € Portokosten an. Ihre Bestellung wird mit DHL verschickt. Sie können sich Ihr Paket auch an eine Packstation liefern lassen, hierfür werden Versandkosten in Höhe von 3,49 € in Rechnung gestellt. Handelt es sich bei der bestellten Ware um Sperrgut, betragen die Versandkosten 14,99 €. Die Lieferkosten für eine Speditionslieferung liegen bei 14,99 € (eine Person) bzw. 19,99 € (zwei Personen). Wenn Sie wissen wollen, wo sich Ihr Paket gerade befindet, können Sie die Sendungsnummer von DHL für eine Sendungsverfolgung nutzen. Die Nummer erhalten Sie mit der Versandbestätigung per E-Mail. Als besonderen Service bietet Decathlon für ausgewählte Städte und bestimmte Artikel aus dem Sortiment auch eine Same-Day-&-Next-Day-Lieferung an.