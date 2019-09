Condor Gutscheine & Rabatte

Bei vielen Abflughäfen steht Ihnen der Condor Online-Check-in ab 24 Stunden bis 2 Stunden vor Abflug zur Verfügung. So können Sie Ihre Bordkarte vorab ausdrucken oder Sie laden sie als mobile Bordkarte. Geben Sie Ihr Gepäck bis spätestens 60 Minuten vor Abflug am Drop-off-Schalter ab. Condor empfiehlt Fluggästen, sich 2 Stunden vor Abflug am Check-in am Flughafen einzufinden, bei Flügen in die USA und nach Kanada sollten Sie 3 Stunden vor Abflug bereits am Flughafen sein. Condor bietet zudem den Vorabend Check-in an. Hier können Sie Ihr Gepäck schon am Vorabend einchecken und dann am Abflugmorgen ganz bequem durch die Sicherheitskontrollen zum Gate gehen. Der Vorabend Check-in ist für Economy-Gäste kostenpflichtig.