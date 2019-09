Computeruniverse Gutscheine & Rabatte

Als Privatkunde erreichen Sie den Kundenservice von Computeruniverse montags bis freitags jeweils zwischen 8.00 und 19.00 Uhr sowie samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr telefonisch unter der Nummer 06031 79100. Geschäftskunden wählen statt der letzten 0 die Ziffern 250. Die Sprechzeiten für Geschäftskunden sind montags bis freitags jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Kundenservice von Computeruniverse per E-Mail an info@computeruniverse.net bzw. für Firmenkunden an b2b@computeruniverse.net oder über das auf der Shopseite verlinkte Kontaktformular zu kontaktieren. Möchten Sie ein Fax an den Kundensupport senden, geben Sie die Nummer 06031 7910200 in Ihr Faxgerät ein.