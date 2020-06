Weitere Sparmöglichkeiten bieten sich Ihnen als altem Spar-Profi, mit dem Bank-Newsletter. Es stehen gleich mehrere Newsletter-Abos zur Auswahl. Bestellen Sie den allgemeinen Newsletter und erhalten Sie an Ihre Mail regelmäßige Informationen zu attraktiven Finanzprodukten sowie Anwendertipps zum Online-Banking. Abonnieren Sie hingegen den Wertpapier-Newsletter, wissen Sie von dienstags bis freitags Bescheid was sich an den nationalen und internationalen Börsen und Kapitalmärkten tut. Schauen Sie sich den Wochenausblick an und lernen Sie neue Wertpapierstrategien kennen. Sie melden sich für die jeweiligen Newsletter kostenlos über das Banking-Portal an.