CineStar Gutscheine & Rabatte

CineStar Kinos gibt es in allen größeren Städten von Hamburg und Berlin über Frankfurt bis nach Oberhausen. Besucher erleben dort die neusten Kinofilme auf der großen Leinwand mit leckerem Popcorn oder Nachos in der Hand. Das Kinoerlebnis kann aber ganz schön die eigene Kasse plündern, denn die Kosten für Kinokarten sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. CineStar bietet Ihnen daher für den Besuch in einem der Kinos zahlreiche Sparmöglichkeiten an. Nutzen Sie beispielsweise die Rabattmöglichkeiten mit der CineStarCARD oder drucken Sie sich vor Ihrem nächsten Kinobesuch einen CineStar Gutschein aus.