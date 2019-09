CHRIST Gutscheine & Rabatte

Wie lange es dauert, bis Ihre Bestellung bei Ihnen ankommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich bemüht sich CHRIST, Ihre Artikel so schnell wie möglich zu versenden. Bei der Auswahl Ihrer Produkte erfahren Sie direkt, ob Ihr gewünschter Artikel lieferbar ist oder wie lange es dauert, bis dieser in etwa versandfertig ist. Ist die Ware lieferbar und wählen Sie an der Kasse den Standardversand, dann sollte Ihr Paket innerhalb der üblichen Versanddauer von einem bis fünf Werktagen bei Ihnen ankommen. Möchten Sie Ihre Wunschartikel schneller erhalten, können Sie an der Kasse auch eine Expresslieferung veranlassen. Dafür werden Ihnen Versandkosten in Höhe von 9,95 € erhoben. Bestellen Sie per Expresslieferung bis 12 Uhr eines Tages, erhalten Sie Ihre Bestellung garantiert am nächsten Werktag.