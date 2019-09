Cecil Gutscheine & Rabatte

Nach der Anmeldung in Ihr Kundenkonto bzw. der Registrierung als Neukunde, können Sie in einem der weiteren Bestellschritte die gewünschte Zahlungsart auswählen. Bei CECIL können Sie per Rechnung, Lastschrift, Ratenzahlung, Vorauskasse, PayPal und Kreditkarte zahlen. Akzeptiert werden Visa und MasterCard. Für die Zahlung per Rechnung müssen Rechnungs- und Lieferadresse identisch sein. Wünschen Sie eine Zahlung per Vorauskasse, werden Ihre Artikel 7 Tage lang für Sie reserviert. Innerhalb dieser Zeit muss ein Zahlungseingang zu verbuchen sein.