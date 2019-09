Camp David Gutscheine & Rabatte

Lässig und elegant – so muss die Mode sein, in der sich der moderne Mann wohlfühlt. Genau diese Eigenschaften verbindet das Modelabel Camp David und so wundert es nicht, dass die Marke immer beliebter wird. Deutschland sucht das Super-Label, mag man jetzt schmunzeln, und tatsächlich ist Dieter Bohlen einer der Markenbotschafter von Camp David. Er spricht insbesondere auch Kinder und Jugendliche an, die über ihn mit der Marke in Berührung kommen. Unser Tipp: Gerne mal im Camp-David-Onlineshop stöbern. Das macht umso mehr Spaß, wenn man nicht zu viel bezahlen muss, weil man gerade einen lukrativen Camp-David-Gutschein vom RTL-Gutscheinportal zur Hand hat.