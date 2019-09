Calzedonia Gutscheine & Rabatte

Bei Calzedonia können Sie den Standardversand wählen. Die Lieferzeit beträgt hier 4 bis 5 Werktage, die Versandkosten liegen bei 4 Euro. Wenn es schneller gehen muss, steht optional auch der Expressversand zur Auswahl. Hier erfolgt der Versand schon in 3 Werktagen. Für den Expressversand werden 9,95 Euro an Lieferkosten berechnet. Die Lieferung wird Ihnen innerhalb von 3 Werktagen garantiert, wenn Ihre Bestellung vor 22 Uhr aufgegeben wird. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Onlinebestellung auch an ein Calzedonia-Geschäft liefern zu lassen. In diesem Fall entstehen Ihnen keine Versandkosten. Die Lieferung in ein von Ihnen ausgewähltes Geschäft dauert 4 bis 5 Werktage. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn Ihre Bestellung abholbereit ist.