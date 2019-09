C&A Gutscheine & Rabatte

Für den Standardversand berechnet C&A Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Verschickt wird Ihr Paket hier mit DHL oder Hermes. Die Lieferzeit beim Standardversand beträgt 2 bis 5 Werktage. Sie benötigen Ihre Bestellung einmal besonders schnell? Dann entscheiden Sie sich für den Expressversand mit DHL, der mit 9,95 Euro in Rechnung gestellt wird. Express-Lieferungen, die bis 13 Uhr eingehen, werden am nächsten Werktag geliefert. Bei Eingang der Bestellung nach 13 Uhr, verzögert sich die Zustellung um einen Werktag. Gerne können Sie auch den Click&Collect-Service nutzen und sich Ihr Paket für günstige 2,95 Euro an eine C&A-Filiale in Ihrer Nähe liefern lassen. Ab einem Bestellwert von 79 Euro ist die Filial-Lieferung für Sie sogar kostenlos. Ein Expressversand ist beim Versand an Ihre Wunschfiliale jedoch nicht möglich. Die Lieferzeit beim Filial-Versand wird mit ca. 5 bis 8 Werktagen angegeben. Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Paket in der Filiale zur Abholung bereitliegt. Sie haben dann eine Woche Zeit für die Abholung.