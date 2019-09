Buttinette Gutscheine & Rabatte

Wer beim Kauf von Wolle, Bastelzubehör und Stoffen sparen möchte, sollte einen Blick in die 1b-Kategorie werfen. Bei der 1b-Ware handelt es sich um Produkte aus dem buttinette-Onlineshop, die kleine Mängel haben, aber trotzdem noch voll gebrauchsfähig sind. Das können beispielsweise Stoffe mit leichten Verschmutzungen sein, die sich aber leicht auswaschen lassen. Auch wenn die Stoffe unregelmäßig gearbeitet sind und Wellen werfen, werden sie in die 1b-Kategorie einsortiert. Aufgrund dieser kleinen Fehler ist die 1b-Ware erheblich im Preis reduziert. Es befinden sich immer nur einzelne Artikel in geringen Mengen in dieser Rubrik des Shops. Wer dort also ein Schnäppchen machen möchte, sollte schnell sein und regelmäßig vorbeschauen.