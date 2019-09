Butlers Gutscheine & Rabatte

Damit Sie wissen, wann Ihre bei Butlers bestellte Ware in etwa bei Ihnen ankommt, ist die voraussichtliche Lieferdauer bei den jeweiligen Artikeln angegeben. Zudem finden Sie diese auch in Ihrer Bestellbestätigung. Falls Sie zum Zeitpunkt der Lieferung nicht zu Hause sind, wird das Paket entweder bei Ihrem Nachbarn abgegeben oder in der nächsten Postfiliale hinterlegt. In beiden Fällen hinterlässt der Bote eine Nachricht in Ihrem Briefkasten. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, eine Wunschzustellung zu vereinbaren.

Sind Sie wenig zu Hause, lassen Sie sich die Bestellung an eine DHL-Paketstation liefern. Dort können Sie es dann unabhängig von Öffnungszeiten abholen.

Handelt es sich nicht um Paketware, sondern um Speditionsware, wird Ihnen der Liefertermin direkt von dem Speditionsunternehmen telefonisch mitgeteilt. Falls Sie nicht erreichbar sind, sendet Ihnen die Spedition eine Postkarte mit dem Liefertermin. Ob es sich um Speditionsware handelt, erkennen Sie an dem LKW-Symbol, mit dem diese gekennzeichnet sind.

Die Versandkosten betragen bei Butlers 5,99 €. Ab einem Bestellwert in Höhe von 49 € liefert der Webshop Ihre Bestellung versandkostenfrei. Fällt Ihre Bestellung kleiner aus, sparen Sie die Versandkosten, wenn Sie sich die Ware in eine Filiale von Butlers liefern lassen oder einen entsprechenden Butlers Gutschein für eine Gratislieferung einlösen.