büroshop24 Gutscheine & Rabatte

Sofern Ihre Bestellung bis 17.00 Uhr bei büroshop24 eingeht, erhalten Sie die Ware in der Regel bereits am nächsten Werktag. Entscheiden Sie sich für einen Artikel, der mit dem Zusatz „Frachtfrei bis Erdgeschoss“ gekennzeichnet ist, erfolgt die Lieferung direkt durch den jeweiligen Hersteller. Dadurch kann bezüglich solcher Artikel keine allgemeingültige Angabe zu der Lieferdauer gemacht werden. Sie erfahren die genaue Lieferzeit direkt in der jeweiligen Artikelbeschreibung.

Wollen Sie Ihre Bestellung an eine andere Adresse innerhalb Deutschlands liefern lassen, geben Sie diese während des Bestellvorganges einfach an. Das funktioniert allerdings nur, wenn Sie sich zuvor bei büroshop24 registrieren. Bestellen Sie im Wege einer Gastbestellung, können Sie keine abweichende Lieferanschrift angeben. Eine Lieferung an eine Packstation oder eine Postfachadresse ist sowohl für registrierte Kunden als auch für Gastbesteller nicht möglich.