Buecher.de Gutscheine & Rabatte

Die Rechnungsadresse muss bei Buecher.de nicht der Lieferadresse entsprechen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise ein Geschenk auf direktem Weg an eine dritte Person versenden oder Ihre Bestellung an einen weiteren Wohnsitz versenden. Zudem besteht die Möglichkeit, Ihren Einkauf an eine Packstation zu verschicken. So gelangen Sie bequem an Ihr Paket, egal wo Sie sich gerade befinden. Diese Option liefert Ihnen ein Plus an Flexibilität.