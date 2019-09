Brille24.de Gutscheine & Rabatte

Der Onlineshop von Brille24.de erspart Ihnen das lange Warten auf Termine und den Gang zum Optiker. Ihre Brille bestellen Sie einfach angefertigt nach Maß über den Shop. Alles was Sie dafür brauchen, ist Ihre aktuelle Sehstärke. Sollten Sie diese noch nicht kennen, vereinbaren Sie über den Shop einen kostenlosen Sehtest bei einem Optiker in Ihrer Nähe. Aus dem großen Angebot des Shops wählen Sie zunächst ein Gestell aus. Im Anschluss werden Sie in das Konfigurations-Tool weitergeleitet. Geben Sie dort den Brillentyp (Einstärkenbrille, Gleitsichtbrille oder Arbeitsplatzbrille) ein sowie Ihre Brillenwerte. Sollten Sie Probleme bei der Eingabe haben oder einen der Werte nicht kennen, schließen Sie die Bestellung trotzdem ab. Der Kundenservice wird sich im Anschluss mit Ihnen in Verbindung setzen. Inklusive des Preises sind immer die Standardgläser. Für Premiumgläser zahlen Sie einen Aufpreis. Haben Sie die Konfiguration abgeschlossen, dann erhalten Sie die Bestellübersicht. Unterhalb dieser Ansicht finden Sie auch das Feld für den Brille24.de Gutschein.