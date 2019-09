brands4friends Gutscheine & Rabatte

Bei brands4friends steht Ihnen ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Teilen Sie dem Kundenservice Ihre Widerrufserklärung schriftlich oder telefonisch mit, um die Retoure so anzumelden. Einen Grund für die Rücksendung müssen Sie nicht nennen. Am einfachsten ist es für Sie, in Ihrem Kundenkonto das Rücksendeformular auszufüllen und sich so direkt auch den Rücksendeschein sowie den Adressaufkleber auszudrucken. So ist die Rücksendung für Sie kostenlos.