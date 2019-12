Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Buchung, erreichen Sie den Kundenservice von Booking.com über den „Hilfe vom Kundenservice“-Link. Diesen finden Sie ganz unten auf dem Buchungsportal von Booking.com in der rechten Spalte. Sind Sie dem Link gefolgt, wählen Sie in dem Hilfebereich die unterste Option „Kontaktieren Sie uns“. Dann müssen Sie sich in Ihr Kundenkonto einloggen, um Zugang zum Kundenservice zu erhalten.

Haben Sie noch kein Kundenkonto, erreichen Sie Booking.com per Fax unter der Nummer +31 20 7125609. Alternativ schreiben Sie einen Brief an die Anschrift Booking.com B.V., Postbus 1639, 1000 BP Amsterdam, Niederlande.