Wenn ein Gutscheincode erforderlich ist, befindet er sich hinter dem Gutscheinfeld. Klicken Sie auf den Gutschein und warten Sie einige Sekunden, bis sich ein Pop-Up-Fenster öffnet. Befindet sich auf diesem Fenster eine Buchstaben- und Zahlenkombination, dann kopieren Sie diese bitte vollständig. Sie werden im Anschluss in den Onlineshop weitergeleitet, legen die gewünschten Medienprodukte in den Warenkorb und navigieren in den Kassenbereich. Dort werden Sie während des Bezahlvorgangs nach dem Code gefragt. Fügen Sie die Rabattnummer ein und bestätigen Sie die Eingabe.