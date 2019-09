Body Attack Gutscheine & Rabatte

Body Attack stellt Ihnen eine Vielzahl an Zahlungsmethoden zur Auswahl. Zahlen können Sie beim Spezialisten für Sportlernahrung wahlweise per Banküberweisung per Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Amazon Payment, Lastschriftverfahren, Barzahlen via Internat, Nachnahme oder Kreditkarte. Akzeptiert werden Visa, MasterCard und American Express. Im Falle einer Zahlung per Nachnahme werden zusätzlich 4,50 Euro an Nachnahmegebühren sowie 2 Euro Zustellentgelt erhoben. Bevor Sie Ihre Bestellung abschließen, vergessen Sie nicht, Ihren Body-Attack-Gutschein im Warenkorb einzulösen und mit einem Klick auf „ok“ zu aktivieren.