Mittlerweile kennt eigentlich fast jeder den Black Friday. Das Shopping-Ereignis des Jahres hat in den letzten Jahren immer mehr an Popiuarität gewonnen. Eigentlich stammt der Black Friday aus den USA. Der "Schwarze Freitag" ist der erste Freitag nach Thanksgiving – dem Erntedankfest, welches jedes Jahr Ende November gefeiert wird. Mit dem ersten Freitag nach Thanksgiving beginnt der große Ansturm auf die Weihnachtsgeschenke. Viele Amerikaner haben an diesem Tag frei oder nutzen ihn als Brückentag, um die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Das machte sich der Einzelhandel zunutze und lockt seit vielen Jahren noch mehr potenzielle Käufer mit attraktiven Angeboten in die Läden und in die Online Shops. Bis vor einigen Jahren nahmen nur ein paar bekannte Händler an der Black Week teil, mittlerweile ist aber fast jeder Händler mit an Board. Auch in Deutschland ist der Tag schon lange als der Shopping-Tag des Jahres bekannt.