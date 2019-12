Haben Sie einen Gutscheincode erhalten? Dann kopieren Sie diesen bitte in den Zwischenspeicher Ihres Rechners? Befindet sich auf dem Gutscheinfeld kein Couponcode, dann nehmen Sie automatisch an der Aktion teil. Bleiben Sie in jedem Fall auf dem Gutscheinfeld und lassen Sie sich in den BILDconnect -Shop weiterleiten. Dort suchen Sie sich einen passenden Tarif aus und legen diesen in den Warenkorb. Vergessen Sie bitte nicht, während des Buchungsvorgangs den Rabattcode einzutragen.