Bergfreunde.de Gutscheine & Rabatte

Der Shop bergfreunde.de wurde 2006 von zwei Freunden und einem Hund gegründet und gehört heute zu den führenden Bergsporthändlern im Internet. Das Lager umfasst mittlerweile über 10.000m² auf denen zahlreiche Outdoor-Artikel von führenden Herstellern lagern. Neben den großen Marken werden auch noch unbekannte Szene-Labels vertrieben, die die hohen Ansprüche des Unternehmens an die Qualität seiner Produkte erfüllen. Neben klassischem Equipment für Wanderer und Bergsteiger gibt es im Shop auch Spezialausrüstungen sowie hochwertige Ausstattungen für Wanderer, Fahrradfahrer und Lauffreunde. Der Erfolg des Unternehmens ist am Ende vor allem dadurch begründet, dass die Gründer selbst passionierte Bergsteiger sind und daher wissen, was in diesem Spitzensport wichtig ist.