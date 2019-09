Berge & Meer Gutscheine & Rabatte

Haben Sie einen Berge-und-Meer Gutschein gewählt, der aus einer Zahlen- und Buchstabenkombination besteht, benötigen Sie diesen Code. Notieren Sie ihn entweder händisch oder kopieren Sie ihn einfach in Ihrer Zwischenablage. Gehen Sie dann durch den Buchungsprozess wie gewohnt: Wählen Sie Reiseart, -datum und Co. aus und fahren Sie fort, bis Sie Buchungsschritt 5 erreichen. Bevor Sie Ihre Buchung kostenpflichtig abschließen, erscheint ein Feld, in welches Sie den Rabattcode von Berge & Meer eingeben können. Dann noch bestätigen – so einfach geht sparen!