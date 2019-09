Bauhaus Gutscheine & Rabatte

Bitte bleiben Sie nach dem Klick auf das Rabattfeld auf der Seite – Sie werden im Anschluss automatisch in den Onlineshop weitergeleitet. Dort stöbern Sie in Ruhe und ohne Zeitdruck und legen alles, was Sie kaufen möchten in den Warenkorb. Wenn alles beisammen ist und Sie zuvor einen BAUHAUS Gutscheincode gesichert haben, navigieren Sie weiter in den Kassenbereich. Dort tragen Sie zunächst Ihre persönlichen Kundendaten ein. Im zweiten Schritt unter „Zahlungsart“ werden Sie nach Ihrem BAUHAUS Gutschein gefragt. Tragen Sie dort die Rabattnummer ein, bestätigen Sie die Eingabe und prüfen Sie, ob der Rabatt angerechnet wurde.