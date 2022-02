Als Sparfuchs wissen Sie, dass es neben dem Bärbel Drexel Gutschein noch weitere Sparmöglichkeiten geben muss. Auf der Webseite entdecken Sie beispielsweise im Menü die „Abo-Angebote“. Mit diesen erhalten Sie nicht nur regelmäßig Ihr Lieblingsprodukt, es ergeben sich noch zusätzliche Kundenvorteile. Alle Angebote in dieser Kategorie erhalten Sie, ohne dass Sie den Versand zahlen müssen. Dieser ist jederzeit kostenlos. Zudem sind die angebotenen Produkte preiswerter. Die Rabattierung erkennen Sie am durchgestrichenen Betrag sowie an der Vergünstigung in Prozent.