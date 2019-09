Bader Gutscheine & Rabatte

Das Bader Versandhaus führt ein riesiges Sortiment bestehend aus 20.000 Artikeln. Im Onlineshop gibt es noch wesentlich mehr Produkte, als über den Papierkatalog verkauft werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, etwas zu bestellen. In der Kategorie „Online-Kataloge“ können Sie durch die Produktwelt stöbern und sich inspirieren lassen, mit welchen Möbeln Sie Ihr Zuhause aufwerten oder mit welchem Schmuck Sie Ihrem Lieblingsmenschen eine Freude machen wollen. Wenn etwas in der näheren Auswahl ist, dann setzen Sie es auf den Merkzettel. Möchten Sie es kaufen, dann verschieben Sie es von dort in den Warenkorb. Wenn Sie sich im Bader-Papierkatalog etwas ausgesucht haben, dann nutzen Sie den Online Bestellschein. Sie geben dort die Bestellnummer ein, die Größe und die Anzahl und kaufen alles per Klick. Sie müssen nicht als Kunde registriert sein, um etwas zu bestellen. Auch Gastbestellungen sind möglich. Gerne nimmt Bader auch telefonische Bestellungen entgegen. Der Bestellservice ist 24 Stunden erreichbar. Denken Sie aber daran, dass Sie Ihren Bader Gutschein in diesem Fall nicht einlösen können.