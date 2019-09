BabyOne Gutscheine & Rabatte

Hinter dem Onlineshop „BabyOne“ steht ein Familienunternehmen mit deutschen Wurzeln. Die Geschichte der Firma geht bis in das Jahr 1988 zurück, als das „Babyland“ in Freudenberg in der Nähe von Siegen gegründet wurde. 1993 wurde die Firma dann in „BabyOne“ umbenannt.

1992 kamen mit Gabriele und Wilhelm Weischer die ersten Franchisenehmer dazu, die ihren BabyOne Fachmarkt in Münster eröffneten. Durch das elterliche Spielwaren-Geschäft brachten sie entsprechend viel Erfahrung mit. Heute leiten die beiden Geschäftsführer die BabyOne-Zentrale, die 2003 von Freudenberg nach Münster verlegt wurde.

Aus einem kleinen Familienunternehmen ist innerhalb der letzten 30 Jahre ein Konzern gewachsen, der von über 1500 Mitarbeitern und 27 Franchisenehmern gestaltet wird. Trotzdem bleibt der Onlineshop seinen Wurzeln treu und ist bis heute ein familiengeführtes Handelsunternehmen.