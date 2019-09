Babbel Gutscheine & Rabatte

Haben Sie eine Nachfrage an den Kundenservice von Babbel, rufen Sie ihn einfach montags bis freitags jeweils in der Zeit zwischen 10.00 und 14.00 Uhr an. Die Telefonnummer ist 030 568373836.

Möchten Sie dem Support von Babbel eine schriftliche Nachricht zukommen lassen, schreiben Sie entweder eine E-Mail an info@babbel.com bzw. einen Brief an Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Straße 2, 10119 Berlin oder nutzen das Kontaktformular von Babbel. Zu Letzterem gelangen Sie, wenn Sie den „Hilfe“-Button, der stets unten rechts auf der Internetseite von Babbel eingeblendet wird, betätigen.

Geben Sie dann zunächst einen Suchbegriff passend zu Ihrem Anliegen in das Suchfeld ein und klicken auf die Lupe am Ende des Eingabefeldes. Wird Ihre Frage bei den vorgeschlagenen Ergebnissen bereits beantwortet, sparen Sie sich die Kontaktaufnahme zum Kundensupport von Babbel. Ansonsten gelangen Sie per Klick auf den „Nachricht hinterlassen“-Button zum Kontaktformular.