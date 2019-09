A&O Gutscheine & Rabatte

Unmittelbar nach Ihrer Zimmerbuchung oder -reservierung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail an Ihre hinterlegte Adresse. Ein Versand von physischen Unterlagen per Post erfolgt nicht. Legen Sie Ihre Buchungsbestätigung einfach bei Anreise im jeweiligen A&O-Hostel bzw. -Hotel an der Rezeption vor, um Ihren Zimmerschlüssel zu erhalten.