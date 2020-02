Grundsätzlich haben Sie freie Auswahl. Die Gutscheine sind aber alle an feste Bedingungen geknüpft. Manchmal müssen Sie einen Mindestbestellwert erfüllen, damit die gesparte Summe nicht höher ist, als der Einkaufswert. Zu den Bedingungen gehört es manchmal auch, sich dafür in den Newsletter des Shops einzutragen. Die Gutscheine werden manchmal nur für Bestands- oder für Neukunden ausgegeben. Achten Sie auch darauf, wie lange der AttractionTickets.com-Voucher gültig ist. Lösen Sie ihn am besten direkt ein, nachdem Sie ihn gesichert haben.