ASOS Gutscheine & Rabatte

Die Mitarbeiter von ASOS sind rund um die Uhr, also 24 Stunden am Tag, an sieben Tage in der Woche erreichbar. Am besten geht eine Kontaktaufnahme über das Kontaktformular, das Sie online unter dem Punkt „Kontakt“ finden. Dort müssen Sie nur genaue Angaben zu Ihrer Frage oder Ihrem Anliegen machen und schon können Sie das Formular absenden. Außerdem gibt es auch einen Live-Chat, über welchen Sie den Kundendienst erreichen können.