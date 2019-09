Apotheke.de Gutscheine & Rabatte

Einen Gutscheincode benötigen Sie nur für ausgewählte Rabattaktionen. Wenn der Vorteil an einen Aktionscode gebunden ist, dann wird Ihnen diese Buchstaben- und Zahlenkombination nach einem Klick auf das Gutscheingeld angezeigt. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem noch einmal alle Konditionen zusammengefasst sind, die für das Einlösen des Coupons erfüllt sein müssen. Wenn für die Teilname an der Aktion kein Gutscheincode nötig ist, dann werden Sie automatisch zur Aktionsseite des Shops weitergeleitet. Ihr Rabatt wird Ihnen in diesem Fall automatisch im Warenkorb abgezogen.