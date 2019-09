Apotal Gutscheine & Rabatte

Ihnen werden bei Apotal verschiedene Zahlungswege angeboten. Sie wählen zwischen einer Bestellung auf Rechnung, per PayPal, per Lastschrift, per Sofortüberweisung, per giropay oder per Barzahlung bei Lieferung der Ware. Insgesamt wird für die Nachnahme eine Zusatzgebühr in Höhe von 4,00 € fällig.