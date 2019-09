Aponeo Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten liegen bei Aponeo bei 3,95 €. Einen kostenlosen Versand genießen Sie zum einen, wenn Sie einen Bestellwert von 29 € überschreiten, oder wenn Sie bei Ihrer Bestellung ein Rezept mit einem verschreibungspflichtigen Produkt einlösen. Sobald Ihre Bestellung mit DHL in den Versand gegeben wurde, erhalten Sie eine Versandbestätigung per E-Mail. In dieser Mail finden Sie auch die Trackingnummer, die Sie für die Sendungsverfolgung über die DHL-Website nutzen können. Gerne können Sie Ihre Bestellung auch an eine Packstation liefern lassen. Zudem können Sie auch eine beliebige Lieferadresse angebe, beispielsweise Ihren Arbeitsplatz. Neben dem Standardversand bietet Aponeo auch die Expresslieferung mit DHL für 14,95 € an sowie die Abendzustellung, für die 6,95 € Versandkosten anfallen. Weiterhin gibt es den Berlin Express als Lieferoption. Hierfür fallen 6,95 € Liefergebühren an. Diese Lieferoption wird nur für Berliner Lieferadressen angeboten und gilt nur für einen Teil des Aponeo-Sortiments.