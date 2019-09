ao.de Gutscheine & Rabatte

Als besonderen Service bietet Ihnen ao.de die Standardlieferung von Montag bis Freitag zum Nulltarif. Ob Mikrowelle, Staubsauger oder auch Großgerät, Sie zahlen für eine werktägliche Standardlieferung keine Versandkosten. Wünschen Sie einen Samstag als Liefertag, werden beim Versand von Großgeräten 10 € Portokosten erhoben, bei den anderen Artikeln fällt für die Samstagslieferung eine Gebühr in Höhe von 8 € an. Soll es einmal besonders schnell gehen, steht Ihnen auch die Lieferung am nächsten Werktag zur Auswahl. Von Montag bis Freitag wird die Lieferung am nächsten Werktag bei Großgeräten mit 20 € in Rechnung gestellt, ist der nächste Werktag ein Samstag, fallen ebenfalls 20 € Lieferkosten an. Bei den anderen Produkten ist die Lieferung am nächsten Werktag von Montag bis Freitag gratis, ist der nächste Werktag ein Samstag, werden 15 € Versandkosten berechnet.