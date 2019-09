Aliva Gutscheine & Rabatte

Verschickt wird Ihre Bestellung mit DHL. Bestellungen bis 16 Uhr werden in der Regel schon am nächsten Werktag geliefert. Gerne können Sie auch eine Packstation von DHL als Lieferadresse angeben. Die Versandkosten bei Aliva belaufen sich auf 4,95 €. Schon ab einem Bestellwert von 20 € genießen Sie einen kostenlosen Versand. Wenn Sie sich als Neukunde ein eigenes Kundenkonto anlegen, werden Ihnen die Versandkosten bei Ihrer ersten Bestellung ebenfalls automatisch erlassen. Darüber hinaus erfolgt der Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten generell versandkostenfrei. Sobald Ihre Bestellung an DHL übergeben wurde, erhalten Sie eine Versandbestätigung per E-Mail. Ab dann ist auch die Nachverfolgung des Pakets möglich. In Ihrem Kundenkonto finden Sie beim jeweiligen Auftrag die Sendungsnummer von DHL. Auf diese können Sie klicken, um die Sendungsverfolgung zu öffnen.