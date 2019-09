adidas Gutscheine & Rabatte

Bei einer Bestellung bei adidas gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Ihre Lieferung versandt werden kann. Bei einer normalen Bestellung an Ihre persönliche Adresse nimmt die Lieferung ca. ein bis zwei Werktage in Anspruch. Bis zu einem Warenwert von 50 € und kostet die Lieferung 4,95 €. Bestellungen über 50 € erfolgen versandkostenfrei. Sind Sie tagsüber nicht zu Hause, können Sie bei der Bestellung auch angeben, dass diese nur zwischen 18 und 20 Uhr geliefert werden soll. Per UPS Express beträgt die Lieferzeit nur einen Arbeitstag und kostet 14,95 €. Möchten Sie Ihre Lieferung in der nächstgelegenen DHL-Packstation abholen, kostet Sie auch das 4,95 €. Der Zeitaufwand beläuft sich hierbei auf ca. einen bis zwei Werktage. Haben Sie einen adidas Store in der Nähe, können Sie Ihre Bestellung auch kostenfrei direkt dorthin liefern lassen und dann selbst abholen.