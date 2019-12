Accor ist der Onlineshop der internationalen Hotelkette Accor, die Unterkünfte in über 90 Ländern der Welt betreibt. Über die Shop-Seite können Sie vom einfachen Zimmer bis zur Suite die Übernachtung Ihrer Wahl buchen. Sie profitieren dabei von einer Bestpreisgarantie: Sollten Sie anderswo für ein vergleichbares Zimmer in einem Accor einen günstigeren Preis finden, bekommen Sie bei Accor denselben Preis plus 10 Prozent Rabatt. Mit dem bequemen Online-Check-In sparen Sie außerdem noch Zeit, was vor alle für Businessreisende sehr praktisch ist. Geld sparen können Sie dagegen mit unseren Accor-Gutscheinen, die Ihren Buchungsbetrag einfach ein wenig verkleinern.