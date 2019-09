ABOUT YOU Gutscheine & Rabatte

Wie bereits erwähnt, ist eine Retoure bei ABOUT YOU für Sie völlig kostenfrei. Alles, was Sie tun müssen, wenn Sie einen oder mehrere bestellte Artikel wieder zurücksenden möchten, ist die mitgesendeten Retouren-Dokumente auszufüllen. Diese sind in jeder Lieferung standardmäßig enthalten. Dazu zählt auch ein Retouren-Etikett, das auf das Paket aufgeklebt werden muss. Legen Sie alle Artikel in ihrer Originalverpackung sowie den ausgefüllten Retourenschein in das Paket, verschließen Sie es sorgfältig und geben Sie alles in der jeweiligen Hermes- oder DHL-Filiale ab. Falls es Probleme mit den beigefügten Retouren-Dokumenten gibt, finden Sie selbige auch immer online in Ihrem ABOUT-YOU-Kundenkonto.