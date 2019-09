Ab in den Urlaub Gutscheine & Rabatte

Wenn sich Ihre Reisepläne ändern, können Sie Ihre Reise umbuchen. Ein extra Umbuchungsformular dazu finden Sie in Ihrem persönlichen Kundenkonto unter „Umbuchungsanfrage“. Sie können Ihren Umbuchungsauftrag aber auch schriftlich per Fax an den Kundenservice einsenden. Für die Umbuchung Ihrer Reise fallen Gebühren an. Wie hoch diese konkret sind, können Sie den AGB des jeweiligen Reiseveranstalters entnehmen. Wenn Sie nicht nur Ihre Reisedaten ändern, sondern komplett von Ihrer Reise zurücktreten wollen, können Sie eine Stornierung vornehmen. Auch hierzu finden Sie in Ihrem Kundenbereich ein entsprechendes Stornierungsformular unter „Rücktrittsanfrage“, oder Sie wenden sich mit Ihrem Rücktrittsauftrag schriftlich per Fax an den Support. Auch für Stornierungen fallen Gebühren an, zu denen Sie nähere Informationen in den Reiseveranstalter-AGB finden. Ab in den Urlaub bietet eine 24-Stunden-Reservierung an. Viele der Angebote können innerhalb von 24 Stunden ab Versand der Buchungsbestätungsmail kostenlos storniert werden. Entsprechende Reiseangebote sind mit „24-Stunden-Reservierung“ gekennzeichnet.