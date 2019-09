321Linsen Gutscheine & Rabatte

Zu jedem Produkt, das Sie in Ihren Warenkorb packen, zeigt Ihnen 321Linsen die Verfügbarkeit sowie eventuelle Versandkosten an. Auf einen Blick können Sie außerdem sehen, welche Restsumme zum kostenlosen Versand benötigt wird. Sind Sie mit dem Einkaufen fertig, wählen Sie im Kassenbereich Ihren bevorzugten Zahlungsanbieter sowie die Versandmethode aus. Bei der allerersten Bestellung legt 321Linsen ein Kundenkonto an. In Zukunft müssen Sie Ihre Adressdaten also nicht immer wieder aufs Neue eintragen. Sind alle Formalitäten erledigt, bekommen Sie per Mail eine Versandbestätigung. Darin ist unter anderem auch ein Link für die Sendungsverfolgung zu finden.