Zwölfjähriger von Bus angefahren und schwer verletzt

Erster Nachweis von West-Nil-Virus in Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein ist Anfang Oktober erstmals eine Infektion mit dem West-Nil-Virus (WNV) bei einem Tier amtlich festgestellt worden. Betroffen sei ein Pferd im Kreis Herzogtum Lauenburg, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Aufgrund neurologischer Symptome und Fieber bei dem Tier sei eine Laboruntersuchung eingeleitet worden. Eine Bestätigung des Nationalen Referenzlabors am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) liege nun vor.

Frau muss sich für gewaltsamem Tod des Mannes verantworten Ein Mann stirbt in seiner Wohnung in Brunsbüttel. Zunächst vermutet niemand eine Gewalttat. Dann wenden sich die Kinder an die Polizei. Nun steht die 48 Jahre alte Frau wegen Totschlags vor dem Landgericht Itzehoe. Was ist in der Wohnung passiert?