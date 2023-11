Zwölfjährige auf Zebrastreifen angefahren und verletzt

Mehr zum Thema

VW-Manager: Urlaubsansprüche nicht mehr unbegrenzt Der Autobauer Volkswagen passt seine Urlaubsregelungen für Mitglieder des Managements an die von Tarifbeschäftigten an. Bislang galt die Regel, dass Manager ihren Jahresurlaub nicht wie andere VW-Beschäftigte im selben Jahr nehmen müssen. Sie konnten ihn auch bis zu einem späteren Zeitpunkt unbegrenzt aufsparen. Damit ist 2024 Schluss, wie der Spiegel am Samstag zuerst berichtete. Mit der Neuregelung für das Management findet eine Angleichung an die Urlaubsregelung im Tarifbereich statt, teilte eine VW-Sprecherin auf dpa-Anfrage mit. Es gehe auch um Vereinheitlichung von Prozessen im Personalbereich.