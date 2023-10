Zwölf Kilo sind runter: Wie Lavinia Wollny den Babypfunden den Kampf angesagt hat!

Zwei Schwangerschaften liegen hinter der 24-Jährigen – Söhnchen Linus erblickte erst im April 2023 das Licht der Welt. Nach der Entbindung ging der Wollny-Spross dann das Thema After-Baby-Body an und ließ die Pfunde nur so purzeln. In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story verrät sie, dass sie bis jetzt zwölf Kilo abgenommen hat. Und dabei soll es nicht bleiben. „Ich bleib’ weiter dran“, versichert sie ihrer Community.