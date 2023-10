Zwillinge sollen Türsteher und Polizisten attackiert haben

Zwei Brüder sollen in der Heidelberger Altstadt in der Nacht zum Sonntag einen Türsteher verletzt und mehrere Polizisten angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, sind die 22 Jahre alten Zwillinge zuvor aus einem Lokal verwiesen worden, nachdem sie miteinander in Streit geraten sein sollen. Als sie mehrere Blumenkübel beschädigten, verständigte der Türsteher die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gingen die Brüder daraufhin auf den Türsteher los und verletzten ihn. Als Einsatzkräfte eintrafen, sollen die Brüder ebenso die Beamten angegriffen haben. Nach Polizeiangaben konnten die beiden Männer erst mit Eintreffen weiterer Polizisten festgenommen werden. Ein Alkoholtest habe einen Wert von je etwa zwei Promille ergeben. Die Brüder müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung sowie wegen des tätlichen Angriffs verantworten.