Zwickau verliert gegen Zweiten Bensheim/Auerbach mit 25:32

Dresdner Volleyballerinnen erreichen Achtelfinale Die Volleyballerinnen des Dresdner haben im europäischen CEV-Cup das Achtelfinale erreicht. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich in der ersten Runde gegen den spanischen Meister und Supercup-Gewinner CV Gran Canaria nach einem 3:0-Hinspielsieg auch am Mittwoch im Rückspiel daheim mit 3:0 (25:21, 25:15, 25:23) durch. In der nächsten Runde treffen die Elbestädterinnen nun im Bundesliga-Duell auf den SSC Palmberg Schwerin.