Zwickau kassiert klare 21:40-Niederlage gegen Bietigheim

Lkw Fahrer bei Unfall im Landkreis Nordsachsen gestorben Ein Lkw-Fahrer ist im Landkreis Nordsachsen mit seinem Fahrzeug gegen ein Haus gefahren und gestorben. Der 61-Jährige habe aus bislang unbekannter Ursache in Dreiheide die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei daraufhin von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Daraufhin kollidierte der Lkw zunächst mit einer Straßenlaterne, durchbrach einen Zaun und stieß schließlich gegen das Haus. Der 61-Jährige verstarb am Mittwochmorgen noch am Unfallort.

Schuster will rasche Einführung der Bezahlkarte für Sachsen Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber möglichst rasch umsetzen. Ich suche gerade Partner, die mitmachen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Landtag in Dresden. Schuster nannte es befremdlich, dass die Bundesregierung die Einführung einer solchen Bezahlkarte nicht zentral koordiniere. Das müssen die Länder jetzt irgendwie selbst machen. Schuster forderte zudem, die vereinbarten Maßnahmen von Bund uns Ländern zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen schnell umzusetzen. Es gebe zu viele Prüfaufträge in dem Beschluss. Wir müssen jetzt machen und nicht prüfen, weil wir Druck haben.