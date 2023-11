Zweitwärmster Herbst in Sachsen-Anhalt: Viel Sonne und Regen

Die Herbstmonate in Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr besonders warm gewesen. Die Temperaturen lagen durchschnittlich bei 11,8 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Damit sei der Herbst trotz des Kälteeinbruchs in der letzten Novemberwoche zweitwärmste seit Beginn der Messungen im Jahr 1881 gewesen. Auch im Bundesschnitt war die Jahreszeit mit einem Mittelwert von 11,2 Grad der zweitwärmste Herbst seit Aufzeichnungsbeginn.

Obwohl die Messstationen in Sachsen-Anhalt in dieser Zeit mit durchschnittlich 190 Litern pro Quadratmeter im Bundesvergleich eher wenig Regen verzeichneten, lagen die Niederschlagswerte fast 60 Prozent höher als im Klimamittel des Landes (120 Liter pro Quadratmeter). Auch die Herbstsonne schien mit 385 Stunden deutlich mehr als in der Referenzperiode von 1961 bis 1990, in der die Sonnenscheindauer noch bei 299 Stunden lag.