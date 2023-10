Zweitligist Osnabrück löst Vertrag mit Spieler Haas auf

Mehr zum Thema

Kunst von Otto Waalkes auf 37 Seecontainern in Altona An der Hamburger Elbe sind die Ottifanten unterwegs. Als Teil von großflächigen Gemälden von Otto Waalkes. Auf Leinwand gespannt hängen sie derzeit in Hamburg-Altona meterhoch an Dutzenden Seecontainern. Aber nur für eine bestimmte Zeit.

Unbekannte stehlen mehr als zwei Tonnen Metall im Harz Unbekannte haben mehr als zwei Tonnen Zinn und Nickel im Harz gestohlen. Die Täter entwendeten die Metalle in der Nacht auf Sonntag aus einem Rohstofflager in Walkenried (Kreis Göttingen), wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie luden die Metalle demnach vermutlich in ein Auto und flohen mit ihnen über einen Waldweg und die Landstraße 603.