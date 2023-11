Zweites NFL-Spiel in Frankfurt: Patriots treffen auf Colts

Mehr zum Thema

Eintracht bangt um Einsatz von Abwehrchef Koch in Bremen Eintracht Frankfurt strebt in Bremen den vierten Auswärtserfolg in Serie an. Allerdings droht Abwehrchef Koch erneut auszufallen.

Darmstadt rechnet mit Lieberknecht-Rückkehr Aufsteiger Darmstadt 98 rechnet nach der anstehenden Länderspielpause mit der Rückkehr von Cheftrainer Torsten Lieberknecht. In der kommenden Woche wird sich Torsten noch voll auf die Familie konzentrieren. Wir gehen aber fest davon aus, dass er beim nächsten Meisterschaftsspiel wieder dabei sein wird, sagte Lieberknechts Assistent Ovid Hajou am Samstag nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05.

